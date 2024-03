Parigi-Nizza 2024: volata imperiosa di Arvid De Kleijn nella seconda tappa

Sprint imperioso di Arvid De Kleijn nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2024. L’olandese della Tudor Pro Cycling Team ha trionfato a braccia alzate sul traguardo di Montargis dopo una frazione nella quale il gruppo ha aspettato solamente l’epilogo finale. Seconda posizione per l’australiano Laurence Pithie (Groupama – FDJ) e terza per un altro olandese, Dylan Groenewegen ((Team Jayco AlUla).

Una tappa che ha visto la fuga in solitaria di Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny). Il gruppo ha ovviamente lasciato fare per poi andare a prendere il corridore olandese quando ancora mancavano più di cento chilometri. L’andatura del plotone è davvero bassa, con una lunghissima attesa fino agli ultimi chilometri, quando sono poi entrate in azione le squadre dei velocisti.

Gli unici scossoni ad una totale tranquillità sono stati quelli dovuti alla caduta di Gianni Moscon, per fortuna senza conseguenze, e quelli per l’arrivo al traguardo volante di Puiseaux, che è stato vinto da Danny Van Poppel davanti a Mattias Skjelmose e Mads Pedersen.

Si arriva dunque all’epilogo tanto atteso e la Tudor lavora benissimo per De Kleijn, che poi è bravissimo a prendere la ruota di Van Poppel, andando a superarlo ed a vincere sul traguardo di Montargis. Ancora ottimo spunto per l’australiano Pithie, che diventa il nuovo leader della classifica generale dopo il terzo posto di ieri. C’è sicuramente grande delusione per i principali favoriti di oggi, il danese Mads Pedersen, ottavo, e soprattutto l’olandese Olav Kooij, vincitore della prima tappa, ma oggi solamente diciassettesimo e mai in battaglia.

Domani ci sarà una tappa davvero molto attesa in questa Parigi-Nizza 2024. Sarà in programma, infatti, la cronosquadre di Auxerre di 27 chilometri, che può davvero segnare un momento decisivo per la classifica generale della corsa francese.