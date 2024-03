LIVE Berrettini-Gaston, Challenger Phoenix in DIRETTA: la rinascita inizia dai bassifondi. Si gioca in prima nottata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del Challenger di Phoenix, Arizona. Torna in campo Matteo Berrettini, e siamo tutti al suo fianco a sostenerlo!

Riparte dall’Arizona il cammino dell’ex numero 6 del mondo, che non gioca un match ufficiale dagli US Open 2023, quando uscì in sedia a rotelle contro Rinderknech al 2° turno. Virtualmente alla posizione numero 165 del ranking ATP, il romano ha assolutamente bisogno di giocare e trovare fiducia, prima che punti. Il Challenger di Phoenix è uno dei più importanti dell’anno, e anche il più appetibile in termini di punti. Vincendo oggi Berrettini incasserebbe 13 punti, e qualche posizione recupererebbe.

L’avversario è ostico. Hugo Gaston sa come giocare sul cemento, pur essendo limitato dal punto di vista fisico, visto che è alto appena 170 centimetri. Ha un tennis molto estroso, ma solido, ed è capace di colpire con smorzate improvvise e di pregevole fattura. L’azzurro dovrà assolutamente esprimere un buon tennis se vorrà avanzare al 2° turno dove affronterebbe uno tra Arthur Cazaux e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Ovviamente tutti noi siamo a fianco del 3° tennista azzurro più vincente dell’era Open, affinché possa tornare a esprimersi ai suoi livelli.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del ritorno di Matteo Berrettini. Il programma inizierà alle 18 italiane, e prevede Goffin-Atmane, Ymer-Svajda e Fognini/Kokkinakis-Borges/Vukic prima del romano, previsto comunque non prima di mezzanotte.