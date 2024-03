F1, Toto Wolff mastica amaro: “Weekend deludente, dobbiamo lavorare per cambiare le cose”

Un weekend molto difficile per la Mercedes. La gara di Melbourne (Australia) non ha regalato punti alla scuderia di Brackley e quello zero sicuramente desta preoccupazione nell’animo di Toto Wolff. Il Team Principal della Stella a tre punte aveva ben altro in mente per il fine-settimana dell’Albert Park, ma la W15 ha fatto vedere grandi problemi, soprattutto nella comprensione della messa a punto.

E così, nel GP in cui la Red Bull è mancata clamorosamente, visti il ritiro di Max Verstappen e il quinto posto di Sergio Perez, è stata la Ferrari a festeggiare una doppietta, con lo spagnolo Carlos Sainz sul gradino più alto e il monegasco Charles Leclerc secondo. La McLaren del britannico Lando Norris ha completato la top-5.

Per Lewis Hamilton e George Russell nessuna soddisfazione. L’asso nativo di Stevenage è stato fermato da un problema tecnico, mentre l’altro alfiere della Mercedes è finito contro il muro nel penultimo giro, quando era in lotta con Fernando Alonso per la sesta posizione. Un incidente che ha portato alla penalità dello spagnolo, reo di aver frenato ben prima del punto atteso, sorprendendo Russell alle sue spalle.

“È stata una gara deludente che ha concluso un fine-settimana difficile. Dopo aver preso la decisione coraggiosa di partire con la gomma Soft, Lewis inizialmente aveva fatto buoni progressi. Purtroppo il suo GP si è concluso poco dopo. Analizzeremo a Brixworth la power unit e indagheremo su cosa abbia causato l’avaria. Per George era chiaro che Alonso avesse frenato prima rispetto ai giri precedenti“, le parole amare di Wolff.

“Nessuno è sicuro di dove ci troviamo in questo momento, ma siamo concentrati sul cambiare la situazione. È dura da accettare, ma è necessario conservare la calma. Altre squadre hanno lavorato duro, dimostrando di poter cambiare il proprio percorso. Noi dobbiamo fare lo stesso“, ha concluso il manager austriaco.