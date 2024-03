Classifica Giro di Catalogna 2024: Tiberi protagonista, è 8°! Anche Fortunato in top10

Lo sloveno Tadej Pogacar domina nettamente la classifica generale, alla vigilia dell’ultima tappa, con partenza ed arrivo a Barcellona, dell’edizione 2024 del Giro di Catalogna: il ciclista della UAE Team Emirates precede di 3’31” l’iberico Mikel Landa e di 4’53” il colombiano Egan Bernal.

Ottime notizie in casa Italia, con due corridori azzurri in top 10: Antonio Tiberi, della Bahrain – Victorious, è ottavo a 6’23”, mentre in decima posizione troviamo Lorenzo Fortunato, alfiere dell’Astana Qazaqstan Team, che paga 7’17” dalla vetta.

CLASSIFICA GIRO DI CATALOGNA 2024 (sesta tappa)

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25:06:16

2 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 3:31

3 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:53

4 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 5:46

5 MAS Enric Movistar Team 5:51

6 HARPER Chris Team Jayco AlUla ,,

7 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 5:52

8 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 6:23

9 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

10 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 7:17