DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2024 LIVE: fra poco le pre-qualifiche, Bagnaia deve ingranare

15.40 Bagnaia che in passato si è tolto delle soddisfazioni su questa pista, avendo vinto due volte in carriera: nel 2021 e nel 2023. Lo scorso anno cominciò la stagione vincendo anche nella Sprint Race.

15.36 Si è trattata dell’ennesima partenza diesel al venerdì per Bagnaia, che deve trovare il giusto feeling con la moto come successo in altre occasioni. Solitamente il due volte campione del mondo insieme al suo team riesce ad apportare i giusti correttivi durante il fine settimana.

15.28 Marquez che non ha un bellissimo ricordo con questa pista, visto che l’anno scorso provocò l’incidente che coinvolse anche Miguel Oliveira e non gli permise di salire in sella per una buona parte della stagione.

15.24 Questa mattina le condizioni sono state particolari, con alcune chiazze di umido che hanno reso non particolarmente attendibili le indicazioni. In MotoGP comunque la pista si è asciugata in larghe parti e il più veloce è stato Marc Marquez.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle free practice del Gran Premio del Portogallo a Portimao. In questa sessione ci si gioca l’accesso diretto al Q2.

Dopo una settimana di sosta dal debutto in Qatar, il Motomondiale riparte da Portimao: da oggi fino a domenica 24 marzo andrà in pista il Gran Premio del Portogallo sul non semplice circuito lusitano. Si arriva in Portogallo con Francesco Bagnaia in testa al Mondiale: Pecco ha 31 punti e a Lusail ha raccolto un quarto posto nella Sprint Race e la vittoria nella gara lunga della domenica. Il campione del mondo in carica ha due punti di vantaggio rispetto a Brad Binder e tre punti su Jorge Martin: il sudafricano ha raccolto due piazze d’onore, mentre Martinator ha vinto la Sprint ed è arrivato terzo domenica, confermando la tendenza di essere un pilota più esplosivo che resistente.

Nel 2023 di Marc Marquez iniziò in maniera molto negativa la stagione con un incidente dopo pochi giri nel GP che non gli permise di prendere parte a diverse gare: adesso deve colmare il gap rispetto ai primi tre piloti. Vedremo se riuscirà ad essere competitivo il padrone di casa Miguel Oliveira, che conosce molto bene gli snodi di un tracciato così anomalo, mentre bisognerà vedere se si confermerà ad alti livelli il super rookie Pedro Acosta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle free practice del Gran Premio del Portogallo a Portimao. Appuntamento alle 16.00. Buon divertimento.