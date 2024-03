Pagelle Galles-Italia 21-24 rugby: i voti degli azzurri. Tutti promossi, sugli scudi Pani, Ioane, Brex e Lamaro

Si è chiuso a Cardiff il Guinness Sei Nazioni 2024 dell’Italia, che contro il Galles ha vinto 21-24. Risultato bugiardo, con le ultime due mete gallesi arrivate a match ampiamente chiuso e che non cancellano la prestazione monstre dell’Italia. Tutti promossi gli azzurri, con il solito Brex player of the match, ma tanti giocatori decisivi. Ecco i voti.

Lorenzo Pani 8,5: Buon uso del piede, peccato non controlli l’ovale sul calcetto di Garbisi. Ma a inizio ripresa dà spettacolo e segna una meta fantastica che fa scappare via l’Italia.

Louis Lynagh 7,5: Palla in mano trova buchi importanti al largo con la sua velocità, altra prova di sostanza.

Juan Ignacio Brex 8,5: Subito presente nel match, mette in difficoltà più volte i gallesi sia palla in mano sia in difesa. Ancora una volta tra i migliori in campo.

Tommaso Menoncello 8: Si vede poco all’inizio, ma appena accelera dà il via all’azione che manda Ioane in meta. Placca sempre benissimo e con Brex è oggi la coppia di centri più forte d’Europa.

Monty Ioane 8,5: Bella prima fiammata, segna una grande meta, ma anche in difesa è decisivo. A inizio ripresa la meta di Pani è per il 50% sua.

Paolo Garbisi 8: Molto attento nella gestione del gioco, dalla piazzola dà il primo allungo all’Italia. Grave errore al piede al 25’ che rischia di costare caro, ma al piede è perfetto ed è tra gli autori della vittoria.

Stephen Varney 8: Buon metronomo e usa bene il piede, non sbaglia molto e mette in campo una buona prestazione. Martin Page-Relo 7: Gestisce il finale e piazza il calcio che chiude il discorso.

Lorenzo Cannone 7,5: Sui punti d’incontro dominante, placca molto bene e dà il suo importante contributo. Ross Vintcent 7: Placcaggio decisivo sullo 0-18, salva una meta già fatta.

Michele Lamaro 8,5: Ottimi placcaggi, obbliga al tenuto che vale il 6-0. Salva tutto sullo 0-11 obbligando all’ennesimo tenuto i gallesi in attacco.

Sebastian Negri 7,5: Fa il Negri, sia palla in mano sia in difesa, ed è la solita certezza per gli azzurri. Manuel Zuliani 7: Ruba palla nel momento decisivo, appena entrato

Federico Ruzza 8,5: Solito leader silenzioso, protagonista nell’azione della meta di Ioane, difende benissimo e domina in touche.

Niccolò Cannone 7,5: Difende, sporca i punti d’incontro, in mischia dà il suo contributo come tutta la squadra.

Simone Ferrari 8: Con i suoi compagni domina la mischia, decisivo anche in difesa.

Giacomo Nicotera 8: In difesa è sempre decisivo, domina la mischia coi compagni, è tra i protagonisti della partita.

Danilo Fischetti 7,5: Obbliga al tenuto che dà i primi punti all’Italia, domina in mischia come i suoi compagni.