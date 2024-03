Boxe, Sadjo batte De Carolis per KO nell’Europeo dei supermedi: l’angolo getta la spugna

Kevin Lele Sadjo si conferma Campione d’Europa dei pesi supermedi. Il trentatreenne francese batte Giovanni De Carolis per KO nell’ottava ripresa, dopo aver dominato tutto il combattimento. Per il pugile romano non riesce, alle soglie dei quarant’anni, un colpo che avrebbe avuto dello storico. Il Palais des Sports Marcel Cerdan può così festeggiare il suo beniamino.

Fin dall’inizio si capisce che De Carolis avrà parecchie difficoltà a tenere il discorso in mano. Sadjo, infatti, parte subito con la sua boxe potente, fatta di montanti, accelerazioni e, fondamentalmente, di un destro di gran potenza. Nelle prime tre riprese l’italiano fa quel che può per fermare la furia del suo avversario, ma viene contato nella seconda e, in generale, poche volte fa entrare il destro.

Qualcosa di De Carolis la si riesce a vedere, alfine, nel quinto round, forse l’unico che si può considerare a suo favore con combinazioni varie e capacità di lavorare al corpo del suo avversario. Sadjo, però, prende quota con il sinistro nella sesta ripresa, e la pressione diventa sempre più forte.

Alla fine, tutto si riduce all’ottavo round. Una combinazione di altissimo livello da parte di Sadjo, che segue un paio di ganci di De Carolis, fa sì che l’angolo dell’italiano decida di gettare la spugna. Una situazione che nemmeno vede il diretto interessato particolarmente d’accordo, almeno all’inizio, prima che i due pugili si salutino con grande rispetto.