LIVE Cobolli-Carballes Baena, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: chi vince trova Medvedev!

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del 1° turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Flavio Cobolli e Roberto Carballes Baena.

Il match si articolerà nella prima mattinata italiana, visto che sarà il 6° a partire dalle ore 20:00. L’azzurro gioca per la prima volta un Masters 1000 direttamente dal tabellone principale, lui che vanta due partecipazioni a Roma, una grazie a una WC e l’altra nel 2023 dopo essersi qualificato. In questo 2024 ha, fin qui, fatto faville raggiungendo due volte i quarti di finale a livello ATP, un 3° turno Slam e migliorando continuamente il suo best ranking. Adesso va in caccia della prima vittoria a livello 1000, e il sorteggio ha regalato al romano un’ottima chance.

Oggi, c’è una chance importante di ottenere un 2° turno contro Daniil Medvedev sul Centrale di un torneo così importante, nonché di issarsi provvisoriamente alla posizione n.59 del ranking. Di fronte, un giocatore spagnolo che, sulla carta, non dovrebbe avere le armi per contrastare la potenza di Flavio. Carballes viene da tre eliminazioni al 1° turno consecutive, sulla terra, in sud America. Non vince un match da Cordoba, quando rimontò un set a Navone (ARG) prima di arrendersi al futuro finalista Bagnis (ARG). Insomma, un’occasione più unica che rara per l’azzurro!

Non resta che augurarvi un proseguimento con la Diretta Live del match tra Cobolli e Carballes Baena, che prenderà il via come 6° sul campo 7 dopo Mochizuki-Vukic; Pouille-Altmaier; Coric-Ofner; Fils-Borges e Kotov-Tabilo.