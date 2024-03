ATP Indian Wells, Jannik Sinner non dà scampo a Kokkinakis e gli lascia solo 3 game

Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Sconfitto all’esordio l’australiano Thanasi Kokkinakis con un perentorio 6-3 6-0. All’atto pratico, il match si è giocato in due fasi: la prima, lottata, è durata tre quarti d’ora, l’altra, quella a senso unico, 35 minuti. Ora uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il croato Borna Coric.

I primi quattro game scorrono via rapidi, con Sinner che apre tranquillamente e Kokkinakis che risponde a suon di ace (quattro). Sul 2-2 l’australiano riesce a procurarsi una palla break, ma il numero 3 del mondo si tira fuori dai guai con il dritto. Allo stesso modo, forza l’approdo ai vantaggi sul 3-3, ma senza riuscire a procurarsi opportunità più favorevoli. Sul 4-3 la chance di allungo ce l’ha Sinner, che se la procura con un dritto a metà riga, ma Kokkinakis riesce a chiudere bene lo scambio successivo (con un aiutino del nastro). Ne arriva però una seconda su errore di dritto dell’aussie, e stavolta è quella buona con una brillante discesa a rete. Il set è solo questione, a quel punto, di minuti, con tanto di chiusura in formato servizio e volée.

Il parziale positivo dell’altoatesino continua, ed emerge tutta la differenza che oggi c’è tra i due giocatori. Il secondo set inizia con un autentico monologo di Jannik: dopo il primo punto vinto da Kokkinakis ne porta a casa 13 di fila, sufficienti per procurarsi due break di vantaggio. L’australiano ha un ultimo sussulto nel quarto game, con un paio di gran punti che lo portano sul 15-30, ma lì finisce la benzina. Si attiva anche il rovescio di Sinner, e con esso anche il 5-0. La chiusura è a zero e con una comoda demivolée: c’è l’approdo al terzo turno.

Molto, se non tutto, passa da due ordini di dati. Il primo: vincenti-errori gratuiti, un saldo che dice 21-7 per Sinner e 12-22 per Kokkinakis. Il secondo: per punti vinti sulla seconda 72% per l’italiano (13/18), 28% per l’australiano (5/18).