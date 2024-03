ATP Indian Wells 2024, Flavio Cobolli cede in due set a Roberto Carballes Baena

Il torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis in corso ad Indian Wells (California, USA), di categoria ATP Masters 1000, perde l’azzurro Flavio Cobolli, battuto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che nella notte italiana si impone con un doppio 6-4 in un’ora e quaranta minuti ed al secondo turno incrocerà il russo Daniil Medvedev, numero 4 del tabellone.

Nel primo set l’azzurro deve annullare tre break point in apertura, ma si salva, poi è lo stesso Cobolli a sciupare l’occasione per il 2-0. Nel quinto game è il tennista italiano a cedere per primo la battuta subendo il break a 15, ma immediata arriva la reazione di Cobolli, che ottiene il controbreak a 30 nel gioco successivo. Nell’ottavo game l’azzurro non sfrutta la palla per il 5-3, che l’avrebbe mandato a servire per il set, e la conseguenza è lo strappo dello spagnolo, che ai vantaggi del nono game toglie la battuta all’italiano ai vantaggi e poi nel decimo gioco risale dallo 0-30 e va a vincere il parziale sul 6-4 dopo un’ora.

Nella seconda partita lo strappo dello spagnolo arriva prima, nel terzo game, quando l’iberico toglie il servizio a Cobolli a 15, allungando sul 2-1 e poi confermando il break. L’azzurro prova a restare in scia, ma nel settimo game cede ancora la battuta all’iberico, che scappa sul 5-2 pesante e va a servire per il match. Carballes Baena ha un piccolo passaggio a vuoto che consente a Cobolli di recuperare uno dei due break di ritardo e poi di accorciare sul 4-5, ma quando l’iberico torna a servire per il match non sbaglia, vincendo per 6-4 dopo quaranta minuti di gioco.

Le statistiche premiano lo spagnolo, che vince 71 punti contro i 61 dell’azzurro, nonostante Carballes Baena metta a segno solo 7 vincenti contro i 22 dell’azzurro, limitando però i gratuiti a 15, contro i 24 dell’italiano. Cobolli vive una giornata storta al servizio, col 50% di prime in campo ed un deficitario 39% di punti vinti con la seconda. L’azzurro concede otto palle break e ne cancella quattro, mentre se ne procura cinque ma ne sfrutta soltanto due.