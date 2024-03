Volley, Monza e Milano galattiche: Civitanova e Piacenza eliminate dalla lotta scudetto! Lombarde in semifinale

Monza e Milano hanno fatto saltare il fattore campo nella gara-5 dei quarti di finale e si sono qualificate alle semifinali dei playoff scudetto di volley maschile, escludendo due grandi favorite come Civitanova e Piacenza.

Monza ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 25-23; 20-25; 25-22), sovvertendo qualsiasi pronostico della vigilia. I brianzoli hanno espugnato l’Eurosuole Foruma per la seconda volta nella serie, dopo esserci già riusciti in gara-1, e hanno estromesso una delle grandi favorite per lo scudetto. Non solo: la Lube non potrà neanche partecipare alla prossima Champions League! Impresa totale del Vero Volley, che dopo essere volata sul 2-0 si era fatta riacciuffare sul 2-2 rendendo così necessaria la bella di spareggio, vinta di forza in trasferta.

Monza, quinta forza in Superlega, se la dovrà ora vedere contro Trento: sfida improba contro i Campioni d’Italia, ma questa squadra vuole continuare a stupire. Prova straripante da parte degli attaccanti Stephen Maar (22 punti, 5 muri), Arthur Szwarc (14) e Ran Takahashi (17) sotto la regia di Fernando Kreling, 6 punti per il centrale Gianluca Galassi affiancato da Gabriele Di Martino. Civitanova capitola nonostante i 19 punti a testa dei martelli Aleksandadr Nikolov e Marlon Yant Herrera, Ivan Zaytsev ha messo a segno 5 punti prima di essere sostituito da Adis Lagumdzija (10).

Milano ha firmato la grande impresa nella tana di Piacenza, espugnando il PalaBanca con un fragoroso 3-0 (25-21; 25-21; 25-22) e volando in semifinale per la seconda volta consecutiva. La sesta forza della regular season ha tramortito la terza classificata del campionato, estromettendola anche dalla prossima Champions League. I meneghini si sono così meritati il confronto con Perugia, cercando una nuova magia contro un’altra grande pretendente al tricolore. I ragazzi di coach Roberto Piazza erano sotto per 2-1 nella serie e si erano trovati sotto per 0-2 e 17-19 in gara-4, ma con grande caparbietà hanno ribaltato la ben più quotata compagine guidata da coach Andrea Anastasi.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Ferre Reggers (16 punti) e lo schiacciatore Yuki Ishikawa (18 punti), affiancato di banda da Matey Kaziyski (9) sotto la regia di Paolo Porro. Prova rivelante anche da parte dei centrali Agustin Loser (6) e Marco Vitelli (6). Tra le fila di Piacenza soltanto il bomber Yuri Romanò ha chiuso in doppia cifra (14), prova decisamente sottotono da parte dei martelli Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli (9 punti a testa).

TABELLONE PLAYOFF VOLLEY MASCHILE

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Modena 3-0

[4] Civitanova vs [5] Monza 2-3

[2] Perugia vs [7] Verona 3-0

[3] Piacenza vs [6] Milano 2-3

SEMIFINALI

[1] Trento vs [5] Monza

[2] Perugia vs [6] Milano