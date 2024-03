Volley femminile, Conegliano e Scandicci facili nei playoff. Egonu e Sylla salvano Milano, Novara crolla con Chieri

Stasera si sono disputate le gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Ricordiamo che le serie sono al meglio delle tre partite: chi ne vince due si qualifica alle semifinali.

Conegliano ha rispettato agevolmente il pronostico della vigilia, sconfiggendo Roma con un secco 3-0 (25-21; 25-18; 25-18). Le Campionesse d’Italia confermano la propria imbattibilità stagionale, imponendosi con grande disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. A trascinare la banda di coach Daniele Santarelli è stata l’opposto Isabelle Haak (22 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz, che ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (13). La centrale Sarah Fahr ha messo a segno 9 punti, affiancata in reparto da Marina Lubian (4), prova di spessore da parte del libero Monica De Gennaro. A Roma non è bastata la bomber Erblira Bici (14 punti) e ora dovrà cercare la vittoria tra le mura amiche per trascinare la serie alla bella di spareggio.

Milano ha sudato le fatidiche sette camicie all’Allianz Cloud, riuscendo a spuntarla contro Pinerolo soltanto al tie-break, dopo essere stata sotto per 2-1. Le rosablù, finaliste in Champions League, si sono salvate in extremis contro la rivelazione piemontese e ora la terza testa di serie del tabellone andrà a caccia della semifinale nella tana della Wash4green. Una magistrale Paola Egonu (31 punti, 4 muri, 2 ace) e una tonica Myriam Sylla (19 punti), affiancata in reparto da Helena Cazaute (17), sotto la regia di Vittoria Prandi (Alessia Orro è ai box dopo la monumentale semifinale con il Fenerbahce), hanno avuto la meglio contro Indre Sorokaite (16), Yasmina Akrari (13) e Maja Storck (23).

Scandicci ha avuto la meglio su Vallefoglia per 3-1 (25-16; 25-17; 21-25; 25-23). Pronostico rispettato da parte delle toscane di fronte al proprio pubblico, che ha ammirato le prestazione straripanti dell’opposto Ekaterina Antropova (31 punti, 6 ace) e della schiacciatrice Zhu Ting (25 punti) affiancata di banda da Britt Herbots (6). Alle marchigiane non sono bastate Alice Degradi (20 punti), Tatiana Kosheleva (12) e Lena Grosse Scharmann (11).

Chieri ha firmato il grande colpaccio nella tana di Novara, imponendosi nel derby piemontese per 3-2 (25-18; 17-25; 28-26; 19-25; 15-8). La quinta forza della regular season ha espugnato il PalaIgor e nel weekend di Pasqua potrà addirittura chiudere i conti di fronte al proprio pubblico. Kaja Grobelna (23 punti), Avery Skinner (18) e Katerina Zakchaiou (12) hanno fatto la differenza contro la bomber Vita Akimova (20 punti), la schiacciatrice Caterina Bosetti (18), le centrali Anna Danesi (13, 4 muri) e Sara Bonifacio (10).

