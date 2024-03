Fantastico Arnaldi a Miami! Surclassa Bublik e vola al terzo turno!

Vola ai sedicesimi Matteo Arnaldi! Nel torneo ATP Masters 1000 di Miami il tennista italiano liquida in un’ora e venti minuti di gioco, equamente divisi tra i due set, il kazako Alexander Bublik, numero 17 del seeding, imponendosi per 6-4 6-1 e preparandosi ad affrontare il canadese Denis Shapovalov, in tabellone col ranking protetto.

Nel primo set l’azzurro parte male e subisce il break a trenta nel terzo game, ma è bravo poi a reagire immediatamente, risalendo dallo 0-30 nel gioco successivo fino a trovare l’immediato controbreak ai vantaggi. Tutto procede seguendo i servizi fino al nono game, quanto Bublik serve per restare nel set, va sotto 0-30, recupera fino al 30-30, ma poi capitola e così Arnaldi conquista la frazione per 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda partita il kazako risente dell’esito della prima e subisce subito il break a trenta nel secondo game. Arnaldi è lesto a salire sul 3-0 non pesante, e poi è altrettanto bravo a superare l’unico vero momento di difficoltà, quando nel quinto gioco si ritrova sotto 15-40, annulla tre break point e va sul 4-1. Bublik lotta nel sesto game, ma a differenza dell’azzurro, dopo aver annullato tre palle break, alla quarta cede ad Arnaldi, che vola sul 5-1 e poi va a chiudere col servizio a disposizione sul 6-1 dopo 40 minuti.

L’azzurro domina tutte le voci delle statistiche: mette a segno più vincenti, 21-12, e concede meno gratuiti, 12-14, ha una miglior resa sia con la prima, 75%-69%, che, soprattutto, con la seconda, 50%-29%. Arnaldi, inoltre, concede cinque palle break, ma ne cancella quattro, mentre strappa il servizio all’avversario in quattro delle otto occasioni avute a disposizione.