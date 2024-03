Biathlon, la Francia festeggia la doppietta Perrot-Jacquelin nella sprint a Soldier Hollow. 8° Giacomel

Una sprint maschile decisamente anomala a Soldier Hollow (USA), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Temperature elevate sulle nevi americane e atleti costretti alla modalità “smanicato” nel corso della prova sui due poligoni. Tracciato che ha avuto un’evoluzione, considerando il differente stato della neve tra chi è partito con i numeri bassi e chi con quelli alti. In tutto questo, l’efficienza sul lavoro dei materiali è stata un fattore.

La Francia da questo punto di vista ha messo insieme i pezzi del puzzle, confezionando una doppietta pregevole: primo Eric Perrot con lo zero al poligono e secondo a 3.9 Emilien Jacquelin con due bersagli mancati, decisamente performante sugli sci stretti. In casa Norvegia è arrivata la sorpresa perchè, con il pettorale n.98, Johan-Olav Botn (classe ’99) si è andato a prendere un terzo gradino del podio pregevole a 11.3. Una top-5 completata dall’altro norvegese Sturla Holm Laegreid (0+1) a 12.9 e dallo svedese Sebastian Samuelsson (0+0) a 16.3.

Delude il leader della classifica generale, Johannes Boe, che con quattro bersagli mancati (2+2) ha concluso in 17ma posizione a 58.1 dalla vetta. Una prova in cui anche il vento ha inciso nella precisione delle serie di tiro e da questo punto di vista deve mangiarsi un po’ le mani Tommaso Giacomel. Il trentino, con due errori equamente distribuiti (1+1), ha terminato in ottava posizione a 30.8 e, per la velocità dimostrata sugli sci stretti, avrebbe potuto ambire al podio.

Per quanto concerne gli altri azzurri, Lukas Hofer si è classificato 22° (2+1) a 1:05.7, Didier Bionaz 28° (3+0) a 1:30.6, Patrick Braunhofer 35° (0+0) a 1:40.9 ed Elia Zeni 47° (0+1) a 2:00.7. Azzurri tutti qualificati per l’inseguimento di domani e si spera che ci possa essere maggior precisione nelle sessioni di tiro. Dal punto di vista della classifica generale, domina la famiglia Boe con Johannes in vetta con 902 punti, a precedere il fratello Tarje con 855, oggi settimo e quindi con qualche punto guadagnato.