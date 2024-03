LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2024 in DIRETTA: gara spartiacque per Lisa Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile, sulla distanza dei 12,5 km, in programma ad Oslo (Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Doppio impegno ravvicinato per le ragazze con due giorni che prevedono le discipline con il maggior chilometraggio, chi avrà più energie sarà certamente più avvantaggiata.

Una grande Lisa Vittozzi ieri ha conquistato la coppa di specialità dell’individuale (terza in carriera), ma cosa ancora più importante ha dimostrato che forma e condizione ci sono, elementi fondamentali per provare a lottare fino alla fine per provare a fare il colpaccio in classifica generale. Questa è una gara spartiacque per la sappadina, anche se abbiamo visto come nel biathlon possa cambiare tutto in pochi giorni. Uscendo dalla manifestazione iridata le quotazioni di Ingrid Tandrevold erano in netto ribasso, ieri la norvegese ha vinto la prima individuale di carriera e ha rafforzato pesantemente il pettorale giallo. Vittozzi però è in piena corsa, è in fiducia e sugli sci ha dimostrato di averne, in condizioni comunque difficili.

Chi arrivava sull’onda lunga del Mondiale erano le francese Justine Braisaz e Julia Simon, che invece sono tornate con i piedi per terra nella prova di ieri, con i problemi in un poligono mai amato che sono ritornati. Entrambe sono in ancora assolutamente invischiate nella bagarre per la generale, ma occorre una risposta a partire dalla gara di oggi, visto che domani ci saranno le staffette miste. Lotta apertissima e assai avvincente a sette gare dalla fine della stagione, con Elvira Oeberg, seconda ieri, che ha destato una grandissima impressione e può assolutamente inserirsi nella lotta. Ogni punto inizia a pesare e a fare la differenza, in una mass che si incrocia pesantemente con l’obiettivo massimo della stagione. Dovrebbero essere due le italiane in gara, oltre a Lisa Vittozzi ci sarà molto probabilmente una grande Hannah Auchentaller. La giovane classe 2001 è tornata in Coppa del Mondo ieri con il piglio giusto, dopo l’esclusione dai Mondiali e una stagione in chiaroscuro, ha ottenuto un pesantissimo 20° posto, che grazie alle rinunce potrebbe valere il biglietto per la gara odierna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della mass start femminile, sulla distanza dei 12,5 km, in programma ad Oslo (Norvegia), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024. Sempre un occhio al cielo e alla nebbia che potrebbe avvolgere la collina della capitale norvegese, se non ci dovessero essere spostamenti si parte alle 13.20. Buon divertimento e buon biathlon a tutti!