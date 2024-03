Speed skating, Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida in top-5 nei Mondiali Allround

Calato il sipario sui Mondiali Allround di speed skating a Inzell (Germania). Sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena sono arrivati importanti piazzamenti per l’Italia, con protagonisti Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto. La trentenne nativa di Frascati, infatti, ha ottenuto il miglior risultato di carriera in una rassegna iridata con questo format.

Lollobrigida, infatti, ha terminato nell’overall in quarta posizione, piazzamento che non ha precedenti per il settore femminile italiano. Giusto sottolineare che nella due-giorni tedesca Francesca sia riuscita a ottenere riscontri tale da attestarsi sempre nelle migliori dieci della graduatoria.

Nel caso specifico odierno, la pattinatrice italiana è giunta settima nei 1500 metri in 1:54.19 e quarta nei 5000 metri (6:58.75), replicando in quest’ultima gara lo stesso piazzamento dei 3000 metri di ieri (159.024, il totale). Sul podio monopolio olandese con Joy Brune oro (157.268), Marijke Groenewoud argento (157.720) e Antoinette Rijpma-De Jong bronzo (158.219).

Sul versante maschile anche Ghiotto ha ottenuto un quinto posto significativo nel format menzionato (147.488). Chiusi i 1500 metri all’undicesimo posto con il personale di 1:45.93, il veneto si è prodotto nel suo classico assolo dei 10.000 metri, siglando anche il record della pista e togliendolo al primatista del mondo, Nils van der Poel.

Il 12:40.61 non è stato sufficiente per ambire al podio, per il distacco ampio rimediate nelle altre prove. L’oro è andato all’americano Jordan Stolz (144.740), dominante nei 500 e nei 1500 metri in questa competizione, a precedere l’olandese Patrick Roest (145.761) e il norvegese Hallgeir Engebråten (147.258). Ottavo posto per Michele Malfatti (150.013), mentre Daniele Di Stefano (109.237) ha terminato in decima piazza, siglando il personale nei 1500 metri di 1:43.99.