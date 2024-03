United Rugby Championship: Munster troppo forte, per le Zebre Parma un bonus offensivo importante

Si è appena conclusa a Cork la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa del Munster e le Zebre Parma. Per la franchigia federale una trasferta durissima contro una squadra in piena corsa per i playoff. Ecco come è andata.

Parte subito forte il Munster, che dopo un paio di minuti di studio accelera e al 5’ trova la prima meta con uno sfondamento sul lato sinistra, offload e palla a Quinn che schiaccia per il 5-0 iniziale. Insistono gli irlandesi, sbaglia la difesa delle Zebre sui placcaggio e al 10’ è Haley a involarsi e punteggio che va sul 12-0. Reagisce la squadra di Parma con un bel calcetto di Mazza, poi arriva veloce Gesi a prolungare i rimbalzi, lo stesso Mazza riprende l’ovale e dopo un lungo assedio sui 5 metri è Hasa al 18’ a segnare e puntaggio che va sul 12-7.

Al 22’ fallo di Quinn, cartellino giallo e Priscianelli dalla piazzola accorcia ancora sul 12-10. Nonostante l’inferiorità numerica torna a spingere il Munster e con la mischia demolisce la difesa delle Zebre e al 25’ è Snyman ad andare fino in fondo e irlandesi che riallungano sul 19-10. E continuano i ragazzi di Cork e al 33’ è O’Brien a trovare la meta del bonus. Ora le Zebre Parma non hanno la forza di reagire e prima dell’intervallo arriva la quinta marcatura della Red Army, questa volta con Frisch per il 33-10 con cui si va al riposo.

Secondo tempo che, così, è un lunghissimo garbage time, con il match già deciso. Arrivano, così, ancora la meta di Daly, ma annullata, poi quelle di Quinn al 58’, di Dominguez – alla prima marcatura con le Zebre – al 61’, poi Priscianelli al 68’ e Zebre che sperano almeno nel bonus offensivo con il punteggio sul 40-22. E al 75’ arriva la meta di De Leeuw per il 40-29 e bonus offensivo per le Zebre Parma. Non arriva, però, il secondo bonus perché nel finale segna Daly per il 45-29 finale.