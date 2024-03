LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: Sinner attende l’avversario in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alcaraz-Zverev, quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento statunitense andrà in scena l’attesissimo confronto tra lo spagnolo e il tedesco, che si daranno battaglia per regalarsi la semifinale contro il nostro Jannik Sinner, vincitore in maniera autorevole sul ceco Jiri Lehecka. Il numero 2 del mondo incrocerà il numero 6 del ranking ATP in quello che si preannuncia una sfida equilibrata e avvincente.

Jannik Sinner osserverà con attenzione questro scontro, con la consapevolezza che in caso di vittoria del teutonico sarà automaticamente il nuovo numero 2 del mondo. In caso di successo dell’iberico, invece, si giocherà il secondo posto nella graudatoria internazionale nello scontro diretto di sabato 16 marzo contro Carlos Alcaraz. I due giocatori si sono già fronteggiati 8 volte, Zverev è avanti per 5-3 nei precedenti e si è imposto negli ultimi due (fase a gironi delle ATP Finals e quarti di finale degli Australian Open).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Alcaraz-Zverev, quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà non prima delle ore 23.00. Buon divertimento a tutti.