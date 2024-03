Invasione di api a Indian Wells! Sospesa Alcaraz-Zverev: cos’è successo, lo spagnolo è stato punto

Una vera e propria invasione di api ha caratterizzato l’avvio dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Uno sciame decisamente numeroso ha fatto capolino sul Campo Centrale sul punteggio di 1-1 nel primo set, mentre lo spagnolo era al servizio (aveva incamerato il primo 15). L’iberico si è agitato, si è scosso la maglia per liberarsi da qualche esemplare che gli dava fastidio ed è stato punto, come ha confermato il suo agente. Il giudice di sedia si è trovato costretto a interrompere l’incontro per ragioni di sicurezza.

Ricordiamo che questi insetti pungono soltanto quando temono per l’incolumità della regina o dell’alveare e, se costretti ad agire in questo senso, perdono la vita pochi istanti dopo. Il pungiglione è presente soltanto nelle femmine, mentre i maschi (i fuchi) non ne sono provvisti. Una puntura di ape può risultare pericolosa se il soggetto colpito ha delle particolari allergie e non va mai presa alla leggera. Tra l’altro il pungiglione rimane nella pelle umana, quindi va estratto con cura.

Lo sciame si è ammassato nei pressi della spider cam, probabilmente perché lì si è diretta la propria regina, per motivi ovviamente ignoti. La telecamera è stata spostata il più in alto possibile, ma le api non si alzano in volo e non sembrano volersi spostare. La sensazione è che l’interruzione del gioco sarà molto lunga. Alcaraz avrà comprensibilmente sentito un po’ di dolore per le punture, ma non si tratta di nulla di grave ed è nel corridoio con Zverev in attesa di notizie sul da farsi. Jannik Sinner osserverà la partita da lontano per sapere chi dovrà affrontare in semifinale.

Dopo una quarantina di minuti sono stati chiamati i vigili del fuoco per gestire l’emergenza ed è stato contattato un apicoltore per occuparsi della salvaguardia dello sciame.

VIDEO INVASIONE API INDIAN WELLS