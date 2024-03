Quando gioca Sinner la semifinale a Indian Wells? Le due opzioni per l’orario, data, dove vederlo in tv

Jannik Sinner tornerà in campo sabato 16 marzo per giocare la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha liquidato il ceco Jiri Lehecka in due rapidi set, non concedendo il minimo spazio a un avversario potenzialmente temibile, soprattutto dopo che aveva eliminato due big del calibro di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse italiano ha giganteggiato con un doppio 6-3 e si è così guadagnato il diritto di affrontare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Jannik Sinner giocherà già da numero 2 del mondo se dall’altra parte della rete ci sarà il teutonico, altrimenti sfiderà l’iberico in quello che sarà un autentico spareggio per il secondo posto nel ranking ATP alle spalle del serbo Novak Djokovic. Il 22enne sta attraversando un eccezionale momento di forma, ha vinto diciannove partite consecutive (16 in questa stagione) e vuole continuare a fare strada dopo aver fatto festa agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam.

Quando gioca Sinner la semifinale di Indian Welles? L’appuntamento è per sabato 16 marzo, ma la l’orario è ancora da definire. La prima semifinale inizierà non prima delle ore 21.30. Al termine ci sarà spazio per l’altra semifinale. L’ordine di gioco verrà comunicato il giorno prima dell’evento. Ricordiamo che dall’altra parte del tabellone sono previsti Paul-Ruud e Medvedev-Rune. La partita di Jannik Sinner sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE A INDIAN WELLS

Sabato 16 marzo

Le semifinali inizieranno alle ore 21.30. L’ordine di gioco verrà comunicato il giorno prima.

COME VEDERE LA SEMIFINALE DI SINNER IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.