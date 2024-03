L’analisi di Monaco: “Sinner ha un colpo poco naturale su cui lavorare. Lehecka più pericoloso di Shelton”

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale in questa prima parte di stagione e sconfigge anche Ben Shelton 7-6 6-1, approdando ai quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells 2024. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

“L’inizio è stato equilibrato. Il vento a un certo punto, come spesso capita, gli ha fatto perdere un po’ di sicurezza sul dritto. Quando ha preso il break di vantaggio è andato a servire per il set e lì ne ha sbagliati due molto brutti, oltretutto si è toccato il gomito un paio di volte ed era un po’ preoccupato, come se avesse un indurimento o un’infiammazione anche a causa di questo nuovo tipo di palline e alle sassate che ha dovuto fronteggiare e tirare contro Struff e Shelton“, dichiara Monaco sul match.

“Sul set point ha avuto sfortuna, perché 5-4 40-30 l’altro risponde in allungo sul nastro e fa quasi vincente. Nel punto successivo lo ricaccia indietro e tira un passante che si ferma sul nastro, in quel frangente diciamo che non è stato fortunatissimo. Poi però è andato subito 0-40 il game dopo, con Shelton che ha giocato una partita abbastanza disordinata nel suo complesso. Lui è un giocatore ancora un po’ disordinato, con la bravura di Sinner che è quella di aver fatto partire quasi sempre lo scambio sul servizio dell’americano. Questo ha messo sotto pressione Shelton, dandogli la sensazione di dover sudare ogni punto“, aggiunge il commentatore tecnico di Eurosport.

“Sinner poi ha gestito la fine del primo set con freddezza e la partita è finita lì. Le sensazioni dei giorni scorsi erano corrette, sul fatto che il momento di forma e di fiducia dei due giocatori fosse diverso. Jannik inoltre è un tennista fatto e finito, Shelton non ancora per quanto riguarda la gestione dei punti, delle scelte tattiche e delle emozioni, quindi il match è andato un po’ come speravamo e anche come credevamo“, prosegue.

Sulla stabilità del diritto dell’azzurro: “Stiamo sempre attenti ad un aspetto tecnico del gioco di Sinner. Dovrà sempre continuare a lavorare sulla stabilità del busto quando colpisce il diritto, per non andare in rotazione. Sembra strano dirlo, ma tanti impatti del suo diritto non sono puliti. Poi non vuol dire che ogni volta che non è pulito va fuori, anzi, ha una percentuale di ‘mezze steccate’ dentro impressionante. Quando perde un filo di sicurezza, quello è da sempre il colpo più a rischio nel tennis di Sinner perché è il meno naturale. Non sorprendiamoci troppo se in qualche momento della sua carriera o in alcune partite il dritto farà un po’ cilecca, perché non c’è molto margine secondo me“.

Sul ceco Jiri Lehecka, prossimo avversario di Sinner ai quarti: “Il potenziale è lì da vedere. Due vittorie per 2-0 contro Rublev e Tsitsipas fanno una certa impressione, quindi a proposito di stabilità Lehecka probabilmente la sta trovando, e se la trova questo è un giocatore che non può stare fuori dai primi 15-20 al mondo. Tira veramente forte, senza dare l’impressione di farlo, quindi a volte ti sorprende perché è difficile da leggere. Fisicamente è molto rapido, reattivo ed elastico. È completo, viene avanti anche se lì deve migliorare un po’. Al momento, vedendo i risultati con il senno di poi, preoccupa forse di più la sfida con Lehecka rispetto a quella con Shelton“.

Sulla vittoria di Matteo Berrettini nel Challenger di Phoenix al rientro dal lungo stop per infortunio: “Cazaux sarà un giocatore molto più pericoloso. Gaston come esordio era uno dei migliori che potesse trovare, perché ha un peso di palla tra i più leggeri del circuito e ti dà molto tempo per giocare. Ero abbastanza fiducioso. Mi sembrava abbastanza leggero dal punto di vista fisico, nel senso che si muoveva discretamente bene. Questa è una fase delicata, deve mettere dentro partite e cercare di mantenere la salute. Andiamo passo dopo passo con lui“.