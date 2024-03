Lacrime di gioia per Lisa Vittozzi: “Sono orgogliosa di me stessa, il mio sogno è diventato realtà”

Lisa Vittozzi ce l’ha fatta. Calato il sipario sulla Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024, con la Mass Start femminile a Canmore (Canada), e l’azzurra ha centrato l’obiettivo: vincere la Sfera di cristallo assoluta. E’ stato sufficiente un 21° posto alla sappadina nell’ultima prova con partenza in linea per far calare il sipario, visto il margine di vantaggio che aveva nei confronti della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold.

Dopo aver conquistato la Coppa dell’inseguimento e dell’Individuale, Vittozzi si è portata a casa il trofeo più ambito, un traguardo che aveva sempre sognato di raggiungere: “E’ stata dura oggi, ma alla fine ce l’ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento“, le prime sensazioni di Lisa (fonte: FISI).

“Ho vissuto davvero sulle montagne russe del biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me stessa per essere stata capace di lottare per il mio sogno che è diventato realtà!“, ha aggiunto la nostra portacolori.

Un risultato che è la ciliegina sulla torta di una stagione nella quale l’azzurra ha saputo distinguersi per continuità e regalarsi non poche soddisfazioni come ai Mondiali di Nove Mesto (1 oro e 3 argenti), suggellando il proprio percorso con la vittoria menzionata.