Judo, terza giornata senza acuti per l’Italia al Grand Prix di Linz. Pirelli manca una buona occasione

Va in archivio senza soddisfazioni in chiave azzurra la terza e ultima giornata del Grand Prix Upper Austria 2024, in corso di svolgimento a Linz con in palio un massimo di 700 punti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Day-3 negativo dunque per l’Italia, dopo un sabato eccellente grazie alla vittoria di Antonio Esposito nei -81 kg e al secondo posto di Irene Pedrotti nei -70 kg.

Nessuno tra gli azzurri impegnati oggi nelle categorie pesanti ha raggiunto lo step dei quarti di finale, che garantisce perlomeno l’accesso ai ripescaggi. Grande delusione soprattutto per Gennaro Pirelli, attualmente in bilico per la qualificazione a cinque cerchi nei -100 kg (ad oggi verrebbe ripescato tramite quota continentale), che ha sciupato una bella occasione per salire sul podio e macinare punti cruciali in ottica Parigi.

Il vincitore del Grand Slam di Tokyo nel 2022 è uscito di scena al debutto contro il padrone di casa austriaco Laurin Boehler, che si è imposto per ippon al Golden Score dopo essersi ritrovato presto ad un solo shido dalla squalifica, chiudendo poi il torneo in terza posizione. Eliminati nei primi turni anche Lorenzo Rigano nei -90 kg, Kwadjo Anani e Lorenzo Agro Sylvain nei +100 kg, Linda Politi nei -78 kg e Irene Caleo nei +78 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Upper Austria 2024 di judo:

-78 kg F

1 Olek (Ger)

2 Kurchenko (Ukr)

3 Prodan (Cro) e Lytvynenko (Ukr)

+78 kg F

1 Souza (Bra)

2 Kamps (Ned)

3 Ortiz (Cub) e Zabic (Srb)

-90 kg M

1 Silva Morales (Cub)

2 Mosakhlishvili (Esp)

3 Kochman (Isr) e Jabniashvili (Geo)

-100 kg M

1 Goncalves (Bra)

2 Fonseca (Por)

3 Buzacarini (Bra) e Boehler (Aut)

+100 kg M

1 Krpalek (Cze)

2 Granda (Cub)

3 Kone (Ger) e Tushishvili (Geo)