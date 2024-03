Judo, 17 italiani iscritti al Grand Slam di Antalya: Scutto e Giuffrida le stelle della spedizione azzurra

Il World Tour di judo si appresta a vivere l’ultimo evento di un marzo estenuante, in cui si sono già disputati due Grand Slam ed un Grand Prix, prima di alcune settimane di stop in attesa dei Campionati Continentali di fine aprile e di un maggio infuocato tra due Grand Slam asiatici ed il Mondiale di Abu Dhabi. Grande attesa dunque per l’imminente Grand Slam di Antalya 2024, in programma da venerdì 29 a domenica 31 marzo.

A soli due giorni dal sorteggio dei tabelloni, risultano iscritti attualmente alla manifestazione oltre 650 atleti provenienti da 94 nazioni tra cui l’Italia, che si presenterà nella città turca con una delegazione abbastanza numerosa. Al momento figurano infatti nell’entry list del torneo ben 17 azzurri, di cui 10 donne e 7 uomini.

Assunta Scutto e Odette Giuffrida saranno le punte di diamante della spedizione tricolore, ma coltivano ambizioni importanti (per provare ad essere teste di serie alle Olimpiadi) anche Veronica Toniolo, Asya Tavano e Antonio Esposito. In palio punti vitali in ottica qualificazione olimpica per i vari Andrea Carlino, Angelo Pantano, Elios Manzi, Gennaro Pirelli, Flavia Favorini, Savita Russo, Irene Pedrotti e Martina Esposito, mentre gli altri italiani impegnati ad Antalya sono Thauany David Capanni Dias, Giorgia Stangherlin, Manuel Parlati ed Edoardo Mella.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani che prenderanno parte al Grand Slam Tbilisi 2024:

ITALIANI GRAND SLAM ANTALYA JUDO 2024

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52), Thauany David Capanni Dias (57), Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Andrea Carlino (60), Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Manuel Parlati (73), Edoardo Mella (73), Antonio Esposito (81), Gennaro Pirelli (100).