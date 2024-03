Judo, Grand Slam Antalya 2024: doppio quinto posto per l’Italia con Antonio Esposito e Manuel Parlati

Va in archivio senza podi ma con due prestazioni molto positive per l’Italia la seconda giornata del Grand Slam Antalya 2024, settimo evento stagionale del World Tour di judo. Day-2 deludente invece in campo femminile, peraltro nelle due categorie di peso più a rischio in ottica qualificazione olimpica verso Parigi 2024 quando restano sempre meno gare a disposizione.

Dopo la vittoria di inizio mese al Grand Prix di Linz, che gli ha consentito di ottenere la selezione per le Olimpiadi, Antonio Esposito si è confermato ad alti livelli anche quest’oggi in Turchia portando a casa un buon quinto posto nei -81 kg al termine di un percorso esaltante in cui ha sconfitto nell’ordine lo spagnolo Josè Maria Mendiola Izquieta, l’egiziano Abdelrahman Mohamed, il georgiano Dimitri Gochilaidze ed il quotato moldavo Victor Sterpu per poi cedere il passo al canadese Francois Gauthier Drapeau (n.6 al mondo) e al brasiliano Guilherme Schimidt (n.4 del ranking mondiale). Il napoletano incassa dunque altri 360 punti importanti per blindare ulteriormente il pass a cinque cerchi e soprattutto per provare ad essere testa di serie nel torneo olimpico.

Debutto fantastico nel circuito maggiore per il diciannovenne Manuel Parlati (classe 2004, all’ultimo anno da junior), che ha raggiunto i quarti di finale nei -73 kg battendo sempre per ippon il saudita Abdullah Hammad, il dominicano Antonio Tornal ed il francese Orlando Cazorla prima di pagare dazio con il tagiko Abubakr Sherov. Il giovane campano si è poi superato imponendosi per ippon ai recuperi sul turco Bilal Ciloglu, perdendo in seguito la finalina con l’altro padrone di casa Umalt Demirel.

Nella stessa categoria, Edoardo Mella si è fermato al secondo turno contro il beniamino locale Bayram Kandemir. Eliminate tutte prima degli ottavi di finale le azzurre impegnate oggi: out al secondo turno Flavia Favorini (63 kg), mentre hanno perso all’esordio Savita Russo (63), Martina Esposito (70) e Irene Pedrotti (70). Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Antalya 2024 di judo:

-63 kg F

1 Kim Jisu (Kor)

2 Liluashvili (Ain)

3 Kristo (Cro) e Takaichi (Jpn)

-70 kg F

1 Polleres (Aut)

2 Pina (Por)

3 Taimazova (Ain) e Tsunoda Roustant (Esp)

-73 kg M

1 Osmanov (Mda)

2 Mammadaliyev (Aze)

3 Demirel (Tur) e Akhadov (Uzb)

-81 kg M

1 Nagase (Jpn)

2 Gauthier Drapeau (Can)

3 Fernando (Por) e Schimidt (Bra)