Jasper Philipsen salta il Giro delle Fiandre: van der Poel perde il vincitore della Milano-Sanremo

Jasper Philipsen ha deciso a sorpresa di non correre il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione in programma domenica 31 marzo. Il fuoriclasse belga non sarà dunque impegnato sulle strade di casa nella giornata di Pasqua, dove sarebbe stato uno dei favoriti della vigilia.

Il fresco vincitore della Milano-Sanremo, reduce dal secondo posto alla Brugge-De Panne e dalla quarta piazza alla Gand-Wevegelm, sembrava intenzionato a prendere parte alla Ronde dopo aver corso la Dwars door Vlaanderen soltanto un paio di giorni fa. D’accordo con lo staff della Alpecin-Deceuninck, il 26enne, che mercoledì pomeriggio aveva dichiarato di voler gareggiare in appoggio a Mathieu van der Poel, tornerà in scena settimana prossima tra lo Scheldeprijs e la Parigi-Roubaix.

Mathieu van der Poel dovrà fare a meno di un compagno di primissimo piano. Il Campione del Mondo si appoggerà a Gianni Vermeersch, Soren Kragh Andersen, Axel Laurance, Silvan Dillier, Xandro Meurisse e Oscar Riesebeek per provare a vincere il terzo Giro delle Fiandre in carriera dopo quelli del 2022 e del 2020, mentre lo scorso anno firmò la doppietta Sanremo-Roubaix. Sarà indubbiamente il grande favorito della vigilia, vista anche l’assenza dell’infortunato Wout van Aert e di Tadej Pogacar.