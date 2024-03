Jannik Sinner, il re dei game vinti al servizio nelle ultime 52 settimane

C’è un numero che fa capire un segreto (che, più che segreto, è pubblico) della scalata di Jannik Sinner verso quello che ad oggi è il numero 3 del ranking ATP. Si tratta del suo rendimento nei game al servizio, diventato semplicemente il migliore del mondo.

L’altoatesino, infatti, come fa notare il sito dell’ATP, è primo nella classifica dei game al servizio portati a casa con l’89%, davanti (di pochissimo) al polacco Hubert Hurkacz (88,9%) e al greco Stefanos Tsitsipas (87,8%). Novak Djokovic qui è quarto: il serbo si “ferma” all’86,9%. Particolare scoprire il nome dell’altro quarto, il cileno Nicolas Jarry, che con Djokovic condivide la percentuale. In questa graduatoria troviamo al 29° posto Lorenzo Sonego (82%), al 48° Matteo Arnaldi (79,5%) e al 50° Lorenzo Musetti (78,9%).

Sinner è in prima posizione anche nel dato delle percentuali sulla seconda di servizio, un suo storico punto forte: vince il 57,1% dei punti contro il 56,9% di Carlos Alcaraz e il 56,8% di Djokovic. In pratica, l’italiano, lo spagnolo e il serbo proseguono qui la battaglia a tre che caratterizza anche il ranking ATP. Qui bene anche Arnaldi, ventesimo col 52,9%, mentre Sonego è al 52,1% (31°) e Musetti al 51,4% (43°).

Con la media di percentuali di prime in campo (ribadiamo: si tratta di medie sulle 52 settimane), invece, è primo l’argentino Sebastian Baez con il 72%, e nessuno dei top 3 si trova nei primi 10 in questa classifica. 11° Sonego (66,2%), Sinner addirittura 58° (60,2%), ma con miglioramenti già evidenti e visibili in questa prima parte di 2024. Per punti vinti con la prima comanda Hurkacz (79,4%); in questo caso Sinner è sesto con il 76,6% ed è per buona misura il migliore dei top 3. Il polacco guida anche per la quota di ace a match (15,1), mentre la media di doppi falli a match (una specie di classifica al contrario) è appannaggio del kazako Alexander Bublik con 7,5.