Italia-Venezuela 2-1, una doppietta di Retegui decide l’amichevole negli States

L’Italia ha sconfitto il Venezuela per 2-1 nell’amichevole andata in scena al Chase Stadium di Fort Lauderdale (USA). A decidere il confronto è stato uno scatenato Mateo Retegui, autore della doppietta che ha permesso alla nostra Nazionale di imporsi contro la compagine sudamericana, mai affrontata in passato. Il CT Luciano Spalletti ha voluto operare alcuni esperimenti, nel tentativo di valutare alcuni elementi e degli schemi di gioco in vista degli Europei.

La prestazione complessiva degli azzurri non è stata brillante, sono stati commessi diversi errori in fase di impostazione e la difesa non è risultata impeccabile, concedendo troppo spazio a un avversario apparso più in palla dal punto di vista fisico e agonistico. L’Italia tornerà in campo domenica 24 marzo (ore 21.00) a New York per fronteggiare l’Ecuador, proseguendo il proprio cammino di avvicinamento verso la rassegna continentale di quest’estate, dove si cercherà di difendere il titolo conquistato tre anni fa.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Spalletti opta per un iniziale 3-4-3: Donnarumma tra i pali; difesa a tre con Scalvini, Buongiorno, Di Lorenzo; Udogie e Cambiaso sugli esterni, Locatelli e Bonaventura nel cuore del centrocampo; Chiesa e Frattesi alle spalle di Retegui. Modulo speculare per il Venezuela guidato dalla punta Rondon sostenuto da Savarino e Machis.

Il Venezuela ha un’occasione per passare in vantaggio dopo un paio di minuti: Bongiorno abbraccia Rondon e viene concesso il calcio di rigore, ma Donnarumma si esalta e para il tentativo di Rondon. Al 14′ Chiesa calcia di poco a lato, ma il Venezuela non concede spazi e manovra con grande accortezza. Succede tutto negli ultimi cinque minuti: al 40′ Romo sbaglia un disimpegno, Locatelli recupera palla, allunga per Cambiaso, spizzata per Retegui che insacca; al 42′ Bonaventura commette un errore difensivo, innesca Machis e il venezuelano pareggia (1-1).

L’Italia fatica a trovarsi per 70′ e c’è bisogno di un grande Donnarumma su Rondon e Cadiz. Zaccagni, Jorginho e Pellegrini entrano in campo per Chiesa, Locatelli e Frattesi. Si passa al 4-3-3: usato sicuro e gli azzurri giocano meglio, arrivando a costruire l’azione che porta alla vittoria. Al 79′ Jorginho finta il tiro, entra in area, serve per Retegui, stoppa, si gira e il suo destro è implacabile.