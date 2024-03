Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Unico obiettivo: non fermarsi. Dopo le grandi vittorie con l’Estonia e la Svezia e la partita giocata con la Scozia, oggi alle 18:00 l’Italia affronterà gli Stati Uniti nel quarto match valido per il round robin dei Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in fase di svolgimento a Sydney (Canada).

Un match delicato per Stefania Constantini e le sue compagne, alle prese con un team motivato a ritornare sul podio dopo il terzo posto del 2021 e che fino a questo momento ha collezionato una vittoria e due sconfitte.

Di seguito il calendario completo l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming e il programma di Italia-USA, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-USA OGGI

Lunedì 18 marzo

Ore 18.00 Italia vs USA – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-USA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.