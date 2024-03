Italia-Scozia oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Oggi domenica 31 marzo (alle ore 19.00) l’Italia affronterà la Scozia ai Mondiali 2024 di curling maschile. Dopo l’esordio di ieri contro il Giappone e la partita di questa mattina contro la Repubblica Ceca, prosegue l’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). L’asticella si alza per gli azzurri, chiamati a fronteggiare i Campioni del Mondo e d’Europa. Potrebbe essere uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella incroceranno la formazione guidata dallo skip Bruce Mouat reduce dalle partite contro Corea del Sud, USA e Canada. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente, che gli azzurri cercheranno di vincere per continuare a sognare in grande in questa rassegna iridata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, match valido per i Mondiali 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA OGGI

Domenica 31 marzo

Ore 19.00 Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.