Italia-Repubblica Ceca oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Una partita da non sbagliare. Oggi, giorno di Pasqua, alle ore 9:00 si gioca Italia-Repubblica Ceca, secondo match valido per il round robin dei Campionati Mondiali 2024 di curling maschile, rassegna in scena in questi giorni in Svizzera, nello specifico in quel di Schaffhausen (Svizzera).

Per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sarà un match di estrema delicatezza. Dopo la vittoria sofferta nel debutto con il Giappone, gli azzurri dovranno infatti ritornare in carreggiata, in modo da trovare quel ritmo necessario per il prosieguo del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Repubblica Ceca, partita valida per i Mondiali 2024 di curling maschile. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport come di consueto offrirà la diretta LIVE dell’evento. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA CECA OGGI

Domenica 31 marzo

Ore 09.00 Italia vs Repubblica Ceca – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.