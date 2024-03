Italia-Inghilterra oggi in tv, orario Sei Nazioni rugby femminile 2024: programma, formazioni, streaming

E’ il giorno dell’esordio della Nazionale italiana di rugby femminile nel Sei Nazioni 2024: nella prima giornata le azzurre giocheranno in casa, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, contro l’Inghilterra oggi, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 16.00.

Il capo allenatore dell’Italia, Nanni Raineri, si affida alla capitana azzurra Sofia Stefan, che celebrerà, così come Michela Sillari, l’ottantatreesima presenza in azzurro. In mediana al suo fianco ci sarà Veronica Madia, con D’Incà e Muzzo alle ali, e Rigoni e Sillari come centri.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby femminile la diretta tv del match Italia-Inghilterra sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA RUGBY FEMMINILE

Domenica 24 marzo – Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

Ore 16.00: Italia-Inghilterra – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA RUGBY FEMMINILE

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (capitana), 8 Giulia Cavina, 7 Francesca Sgorbini, 6 Isabella Locatelli, 5 Sara Tounesi, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Silvia Turani, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Emanuela Stecca, 18 Lucia Gai, 19 Alessia Pilani, 20 Giordana Duca, 21 Alessandra Frangipani, 22 Emma Stevanin, 23 Francesca Granzotto.

Inghilterra: 15 Ellie Kildunne, 14 Abby Dow, 13 Helena Rowland, 12 Emily Scarratt, 11 Jess Breach, 10 Zoe Harrison, 9 Lucy Packer, 8 Sarah Beckett, 7 Marlie Packer (capitana), 6 Sadia Kabeya, 5 Abbie Ward, 4 Zoe Aldcroft, 3 Kelsey Clifford, 2 Lark Atkin-Davies, 1 Hannah Botterman. A disposizione: 16 Connie Powell, 17 Mackenzie Carson, 18 Maud Muir, 19 Maddie Feaunati, 20 Alex Matthews, 21 Natasha Hunt, 22 Holly Aitchison, 23 Megan Jones.