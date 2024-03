Sei Nazioni femminile 2024: la Francia liquida l’Irlanda, la Scozia passa in Galles

La prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile si apre con le vittorie della Francia in casa contro l’Irlanda e della Scozia in Galles: le transalpine incamerano il bonus offensivo e sono sole in vetta, mentre le gallesi intascano almeno il bonus difensivo e muovono la classifica.

La Francia batte l’Irlanda per 38-17: le transalpine chiudono virtualmente la gara già nel primo tempo, dominato e chiuso sul 17-3, mentre nella ripresa vanno esclusivamente alla ricerca del bonus offensivo, con la quarta meta che arriva dopo un’ora di gioco. Sul 31-3, ad obiettivo raggiunto, le francesi concedono due segnature alle ospiti, con lo score finale che recita 38-17.

Il Galles cede in casa alla Scozia per 18-20: padrone di casa sul 3-0 dopo 5′, ma al quarto d’ora di gioco la Scozia ha già ribaltato lo score con una meta trasformata seguita da un piazzato. Il Galles accorcia sul 6-10 dalla piazzola proprio al 40′. Nella ripresa le ospiti allungano sul 6-17, ma le gallesi tornano di nuovo sotto con la meta trasformata del 13-17. Il piazzato di Nelson al 73′ porta la Scozia sul 13-20, ma il giallo rifilato a Stewart al 77′ dà gli ultimi minuti di superiorità al Galles. La meta arriva già al 78′ con Callender, ma non c’è la trasformazione e la Scozia poi regge nel finale, portando a casa il successo per 18-20.