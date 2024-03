Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi martedì 19 marzo (ore 13.00) l’Italia affronterà il Canada ai Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale ha incominciato brillantemente la propria avventura nella rassegna iridata, ha infilato tre vittorie consecutive prima del confronto della scorsa notte contro gli USA ed è ora attesa dal complicato incrocio con le padrone di casa. Sul ghiaccio di Sydney, le azzurre proveranno a battagliare alla pari contro un avversario decisamente temibile.

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli ihanno tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio contro Rachel Homan e compagne. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente, fondamentale nella lotta per il primo posto nel round robin e per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, a cui le vice campionesse d’Europa vogliono approdare dopo aver disputato i playoff lo scorso anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CANADA OGGI

Martedì 19 marzo

Ore 13.00 Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.