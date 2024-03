Italia-Belgio oggi in tv, orario Qualificazioni Mondiali pallamano 2025: programma, canale, streaming

Italia-Belgio: il match di ritorno del secondo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2025 è pronto a disputarsi, in quel di Pescara, che per una sera sarà la tana degli azzurri nella sfida serrata contro i “Diavoli Rossi”.

Al Pala Giovanni Paolo II del capoluogo abruzzese, si ripartirà dal 25-29 maturato quattro giorni fa in favore degli uomini di Riccardo Trillini: “Ci aspetta una partita – ha detto il DT – in cui l’emotività sarà l’aspetto più importante perché dovremo essere bravi nel gestire ciò che accadrà in campo, senza timori di sorta. In Belgio i ragazzi hanno saputo gestire i momenti difficili della gara e li elogio per questo: senza Marrochi, sono stati i più giovani ad amministrare tempi e ritmi della gara e lo hanno fatto tutti molto bene. Non è mai facile vincere fuori casa, ancora di più in campo internazionale”.

“Dobbiamo dimenticarci dell’andata. Break, positivi o negativi, possono capitare a qualunque squadra. Dovremo mantenere saldo l’aspetto emotivo, valutando in maniera razionale ciò che accade in campo. Il tabellone in nessun caso dev’essere uno spauracchio. Possiamo permetterci di spingere sull’acceleratore per tutta la partita, senza legarci alla prestazione del singolo giocatore, perciò sfrutteremo questo aspetto e sfrutteremo soprattutto le nostre rotazioni”.

Il regolamento

Come riporta il sito della FIGH: “Una vittoria, un pari o una sconfitta con tre reti di scarto qualificherebbero la Nazionale. Un KO con quattro gol come divario, invece, condurrebbe la sfida ai tiri dai sette metri. Ogni altro risultato consegnerebbe al Belgio il passaggio del turno”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, gara di ritorno valida per il secondo turno delle gare di qualificazione ai Mondiali maschili 2025 di pallamano. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW, Sky Go, Pallamano TV e sulla pagina Facebook della FIGH, oltre che in diretta live testuale su OA Sport.

