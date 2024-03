Il tabellone di Berrettini a Miami: debutto con Murray per sfidare al secondo turno una testa di serie argentina

Matteo Berrettini, reduce da un cammino positivo nel Challenger di Phoenix al rientro dopo un lungo stop per infortunio, si appresta a tornare finalmente nel circuito maggiore del tennis internazionale prendendo parte al Miami Open 2024, secondo Masters 1000 della stagione. L’ultima apparizione del romano in un 1000 risaliva addirittura al 14 agosto 2023, quando fu sconfitto al primo turno di Cincinnati dal canadese Felix Auger-Aliassime.

Il finalista di Wimbledon 2021, sprofondato nel frattempo ampiamente fuori dalla top100 della classifica ATP, è iscritto al main draw del torneo della Florida grazie al ranking protetto e quest’oggi ha conosciuto il nome del suo avversario al primo turno. Parliamo di un due volte campione olimpico e tre volte vincitore Slam come Andy Murray, che sicuramente non sta attraversando un periodo di forma esaltante.

Sono ben cinque i precedenti tra l’azzurro e lo scozzese, con un bilancio complessivo di 3-2 in favore di Berrettini ma con l’ultimo scontro diretto che ha visto il rocambolesco successo in cinque set dell’ex numero 1 al mondo al primo turno degli Australian Open 2023. Tornando alla stretta attualità, se il tennista italiano dovesse superare Murray al debutto incrocerebbe poi al secondo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.29 del seeding), forse una delle teste di serie meno quotate del tabellone sul cemento di Miami.

In caso di passaggio al terzo turno, il coefficiente di difficoltà si alzerebbe notevolmente con la concreta possibilità di un match contro il russo Andrey Rublev (#5), che non dovrebbe avere troppi problemi a sconfiggere in precedenza il ceco Tomas Machac o a maggior ragione la giovanissima wild card locale Darwin Blanch.