Hockey pista: l’Italia chiude al quarto posto la Coppa delle Nazioni 2024. A vincere è l’Argentina

La Coppa delle Nazioni 2024 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio. A Montreux infatti è stata l’Argentina ad aggiudicarsi il torneo (5-2 nella finalissima al Portogallo, ndr), in uno scenario che ha visto l’Italia uscire sconfitta – nuovamente ai rigori, dopo la semifinale persa contro il Portogallo – anche dalla finale 3-4° posto contro la Francia, con lo score conclusivo di 7-6.

Davvero un peccato per gli uomini di Alessandro Bertolucci, che nel duello contro i transalpini non si sono mai tirati indietro giocando a viso aperto contro i rivali di giornata. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio per 3-2, Cocco e compagni hanno dovuto subire il ritorno dei francesi, capaci di impattare sul 4-4 sulla sirena.

Poi i supplementari. Nel secondo periodo botta e risposta sull’asse Banini-Roberto Di Benedetto per il 5-5 e quindi rigori. Ai penalty, le griffe di Herman e Roberto Di Benedetto hanno fatto la differenza. L’Italia infatti è riuscita a insaccare soltanto con Pozzato venendo superata complessivamente 7-6. Di seguito il tabellino della finale 3-4° posto.

FRANCIA – ITALIA = 7-6 (2-3, 2-1, 0-0, 1-1, 2-1)

Francia: Chambell, Di Benedetto B, Herman, Di Benedetto R, Rouze – Gefflot, Savreux, Colin, Di Benedetto C (C), Audelin – All. Lopes

Italia: Corona, Cocco (C), Compagno, Banini, Gavioli – Faccin, Pozzato, Antonioni, Corona – All. Bertolucci

Marcatori: 1t: 1’56” Gavioli (ITA), 9’27” Rouze (FRA), 10’13” Gavioli (ITA), 11’26” Di Benedetto R (tir.dir) (FRA), 23’15” Cocco (ITA) – 2t: 2’55” Cocco (ITA), 4’28” Di Benedetto R (FRA), 11’48” Herman (sup.num) (FRA) – 2OT: 3’36” Banini (ITA), 3’54” Di Benedetto R (FRA) – Rigori: Herman (FRA), Di Benedetto R (FRA), Pozzato (ITA),

Espulsioni: 1t: 11’23” Antonioni (2′) (ITA) – 2t: 11’08” Compagno (2′) (ITA)

Arbitri: Catrapona (POR), Figueiredo (POR)