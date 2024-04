Hockey pista, Bertolucci dopo la Coppa delle Nazioni: “Abbiamo giocato alla pari con i più forti”

È positivo il bilancio di Alessandro Bertolucci al termine della Coppa della Nazioni 2024, prestigiosa competizione di hockey su pista terminata con l’amaro in bocca per i colori azzurri, vista la sconfitta contro il Portogallo in semifinale e contro la Francia nella finalina. Due k.o arrivati peraltro soltanto ai calci di rigore.

Il Commissario Tecnico della Nazionale, a bocce ferme, ha analizzato quanto successo nella pista di Montreux, sottolineando la buona prestazione dei suoi ragazzi che, in questa occasione, hanno dimostrato solidità e maturità anche contro le prime della classe:

“Abbiamo fatto un ottimo torneo, giocando alla pari con tutte le compagini più forti – ha detto l’allenatore sui canali federali – Rimane il rammarico di non essere riusciti a giocare l’ultima partita. Una volta che rientrava Giulio (Cocco) è uscito Ale (Faccin) per un virus e all’ultimo tempo si è fatto male anche Morgan (Antonioni). La squadra ha giocato, è stata propositiva ha provato a vincere, non posso che essere contento della prestazione“.

Le attenzioni adesso si concentreranno sui Campionati Mondiali, quest’anno in scena in Italia, a Novara, nel contesto dei World Skate Games: “Porto a casa la consapevolezza che siamo cresciuti e maturati su tanti aspetti; sarà un Mondiale importante e difficile, avremo bisogno del nostro pubblico“.