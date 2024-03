Hockey pista, Coppa delle Nazioni 2024: l’Italia si ferma ancora ai rigori. Il Portogallo va in finale

Una semifinale a dir poco ricca di pathos si è conclusa ai rigori alla Coppa delle Nazioni 2024. Italia e Portogallo si sono sfidate sulla pista di Montreux, in Svizzera. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio fra azzurri (in maglia bianca) e lusitani.

LA CRONACA

La partita è tanto tattica quanto intesa. Le squadre si sfidano senza esclusioni di colpi facendo anche tante rotazioni, con gli allenatori che chiamano timeout nel tentativo di sorprendere gli avversari, ma nulla di fatto.

Il match non si sblocca: nè nel primo tempo, né nella ripresa. L’Italia lotta ad armi pari contro il Portogallo, ma lo 0-0 persiste. Questo vuol dire solo una cosa: supplementari.

Si va quindi all’extra-time, ma anche in questo caso, al netto di occasioni che si moltiplicano, ma che non rompono la parità. Ci si porta al duello finale: quello dei penalty.

SERIE RIGORI

1a serie

Joao Rodrigues – Gol

Faccin – Parato

2a serie

Helder Nunes – Parato

Verona – Gol

3a serie

Goncalo Alves – Gol

Pozzato – Parato

4a serie

Costa – Parato

Banini – Gol



5a serie (2-2)

Cardoso – Parato

Compagno – Parato

6a serie – Oltranza

Goncalo Alves – Gol

Verona – Parata

Domani la finale 3-4° posto alle 19: Italia-Francia, mentre la finalissima alle 21.30 sarà tra Argentina e Portogallo.