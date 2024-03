Hockey ghiaccio, Bolzano passa in casa di Villach e sale 2-0 nella serie dei quarti di finale

Serata importante per i playoff della ICE Hockey League 2024. In campo tre incontri, tra i quali quello che vedeva sul ghiaccio Bolzano che, dopo il successo nel match d’esordio, si ripete anche in Gara-2 in casa di Villach e ora sale 2-0 nella serie dei quarti di finale.

VSV Villach – HCB Alto Adige Alperia 2-4 (serie 0-2): La sfida si apre con McClure che sblocca il punteggio dopo soli 74 secondi di gioco, quindi arriva il raddoppio con Gazley al 30:27. Gli austriaci accorciano con Sabolic al 34:25, ma i Foxes rispondono con Teves che va a segno con il 3-1 al 53:12. Hughes prova a riaprire i conti con la rete del 3-2 al 55:09, ma nel finale Gazley segna la rete del definitivo 4-2 a 17 secondi dal termine.

GLI ALTRI INCONTRI

Black Wings Lienz – Red Bull Salisbugo 3-2 (serie 1-1)

Vorarlberg – EC Klagenfurt 0-1 (serie 1-1)