Harrison avversario di Tamberi o di Furlani alle Olimpiadi? Si esalta nel lungo da argento iridato nell’alto

JuVaughn Harrison ha disputato tre gare di salto in lungo nel corso di questa stagione: due in sala (7.87 e 7.73 metri a febbraio, tra Boston e Albuquerque) e una all’aperto, culminata con un balzo da 8.15 metri a Baton Rouge (USA) nella notte italiana. Il fuoriclasse statunitense ha però usufruito di una folata di vento favorevole oltre il limite previsto dal regolamento (+2,8 m/s).

Nel corso di questa annata agonistica il 23enne non si è ancora cimentato nel salto in alto, disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali alle spalle del nostro Gianmarco Tamberi. Il ribattezzato Mr Jump è stato finalista sia nel lungo che nell’alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma dopo l’ultimo grande exploit iridato si pensava che avesse abbandonato i voli nella sabbia. Quale strada prenderà in vista dei Giochi di Parigi 2024? Si dividerà ancora in due, oppure si concentrerà esclusivamente su una delle due specialità?

JuVaughn Harrison vanta un personale di 2.36 nel salto in alto, siglato lo scorso anno ai Mondiali di Budapest, e di 8.47 nel salto in lungo, timbrato a Eugene nel 2021. Sarà un avversario di Gianmarco Tamberi o di Mattia Furlani nella capitale francese tra poco più di quattro mesi? Il fuoriclasse marchigiano lo ha già sconfitto in un vibrante testa a testa la scorsa estate, l’incredibile talento laziale è già stato capace di un volo indoor da 8.34 metri ed è reduce dallo splendido argento conquistato agli Europei in sala, tra l’altro anch’egli vanta un recente passato in cui si è diviso tra le due specialità.