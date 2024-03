Golf, Scottie Scheffler concede il bis aggiudicandosi un serrato The Players Championship

I golfisti del PGA Tour portano a termine un serrato The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari). Il ricchissimo evento nato nel 1974 si è infatti risolto nelle ultime buche al termine di una sfida tutta americana che ha promosso Scottie Scheffler. Il golfista del New Jersey confeziona un back-to-back risalendo dalla sesta posizione grazie ad un superbo -8 siglato nell’ultimo e decisivo round.

Scheffler si congeda da Ponte Vedra Beach con lo score complessivo di -20 (268 colpi), resistendo ai tentativi degli avversari in un finale infuocato e spettacolare in cui è successo di tutto. Al secondo posto troviamo infatti un terzetto staccato di un solo colpo dal vincitore. Si tratta degli americani Brian Harman, Xander Schauffele e Wyndham Clark. Quest’ultimo ha giocato il putt per posticipare la conclusione del torneo alle buche di spareggio, ma come nel più classico dei film la palla ha danzato sul bordo della buca per poi restarne fuori.

-16 e quinta posizione per l’inglese Matt Fitzpatrick, seguito ad una lunghezza dal sudcoreano Si Woo Kim e dal giapponese Hideki Matsuyama. Ottavo posto in solitaria con -14 per lo svedese Ludvig Aberg, mentre chiudono la top ten in nona posizione con il punteggio di -13 gli americani Sahith Theegala e Maverick McNealy. Sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida) da rimarcare l’ottimo ultimo round dell’irlandese Shane Lowry e dello statunitense Harris English. Entrambi chiudono al 19° posto con il punteggio di -9 recuperando 32 posizioni grazie al -6 odierno. 54esima posizione con -2 infine per Francesco Molinari, che saluta la Florida chiudendo con un par la quarta giornata.

Per Scheffler, sempre più leader dell’Official World Golf Ranking, il successo maturato quest’oggi è l’undicesimo della carriera da professionista e l’ottavo nel PGA Tour. Il ventisettenne di Ridgewood (New Jersey, Stati Uniti) si è sbloccato nel febbraio 2022 aggiudicandosi il WM Phoneix Open concentrando poi tutti i trofei nell’arco di poco più di due stagioni. Nel prossimo fine settimana si resterà in Florida con il Valspar Championship.