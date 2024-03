Golf, Scheffler per scrivere la storia al The Players. Prova a lasciare il segno Francesco Molinari

Il PGA Tour si appresta a vivere una delle settimane più attese, entusiasmanti e importanti dell’anno. Lo storico TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida) riapre le porte e ospita il The Players Championship 2024, torneo che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario. Un evento che con il passare degli anni si è maritato il titolo di quinto Major dell’anno, su un campo letteralmente fantasmagorico che regala sempre uno spettacolo incredibile.

Quest’anno c’è un uomo che può fare la storia. Si tratta del n.1 dell’OWGR, Scottie Schffler, che può diventare il primo golfista nella storia a vincere back to back al TPC Sawgrass. Il nativo del New Jersey viene da una settimana spaventosa, e con un ultimo giro in cui ha asfaltato la concorrenza si è preso il secondo successo in tre anni all’Arnold Palmer Invitational. Se il putt di Scheffler dovesse funzionare come a Bay Hill, sarà quasi impossibile per tutti tenere il suo passo. Il The Players è il torneo più ricco dell’anno, con 750 punti per la FedExCup in palio e soprattutto un montepremi che tocca la cifra record di 25 milioni di dollari.

Il field che da giovedì sarà sul tee della uno è, come tutti gli anni, impressionante. Ci sono 10 dei primi 11 del ranking mondiale, con l’unica assenza che è quella di Jon Rahm, con lo spagnolo impossibilitato a partecipare vista la sua scelta di ricoprirsi di milioni e dirottare la sua carriera sul LIV Tour. Ci sono ovviamente tutti i primi 10 della FedExCup, con il n.1 che in entrambe le graduatorie è occupato da Scheffler. I nomi dei favoriti sono gli stessi di quando ci si appresta a giocare un Major: Rory McIlroy, Viktor Hovland, Wyndham Clark, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Jordan Spieth e via dicendo.

L’unico italiano presente sarà Francesco Molinari, all’ultimo anno di esenzione per la sua vittoria all’Open Championship 2018, in un torneo che ha offerto una carta in più oltre i canonici 5 anni per via della pandemia. L’azzurro vuole lasciare il segno, vuole provare finalmente a tornare a competere ad alti livelli. In carriera il torinese ha vinto tutto: Ryder Cup, Major, tornei sul DP World TOUR (ex European Tour), tornei sul PGA Tour. Ha vinto poi a Wentworth, l’evento più rappresentativo del circuito europeo, e nei sogni per completare il cerchio ci vorrebbe una vittoria nel torneo più rappresentativo del circuito americano, ovvero sul TPC Sawgrass di Ponte Vedra.

Copertura televisiva affidata ad Eurosport e discovery+. Giovedì e venerdì, nelle prime due giornate, il palinsesto offre la visione del The Palyers dalle 18.00 a mezzanotte, sabato invece si inizierà un’ora dopo, alle 19.00, sia in streaming che su Eurosport 2, sempre il canale di riferimento quando si parla di golf. Si torna ad iniziare alle 18.00 per domenica 17 marzo, il giorno del gran finale.