Golf, Keith Mitchell irrompe al comando del Valspar Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round del Valspar Championship (montepremi 8.4 milioni di dollari), evento nato nel 2000 sotto il nome di Tampa Bay Classic. Ad una tornata dal termine Keith Mitchell si issa al comando risalendo dalla sesta posizione grazie ad un giro da -5 (3 bogey, 6 birdie ed un eagle).

L’americano guida la leaderboard con lo score complessivo di -10 (203 colpi) e vanta due lunghezze di margine sul terzetto composto dall’irlandese Seamus Power, dal canadese Mackenzie Hughes e dal connazionale Peter Malnati. -7 e quinta piazza per il tandem di statunitensi formato da Brendon Todd e Chandler Phillips, che abbandonano la prima posizione a causa di una tornata da -1.

Sul percorso par 71 dell’Innisrbrook Resort and Golf Club di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti) chiudono la top ten all’ottavo posto con il punteggio di -6 il filippino Rico Hoey, i canadesi Adam Hadwin ed Adam Svensson, ed infine gli americani Kevin Roy e Cameron Champ. Classifica cortissima con ben 54 golfisti racchiusi in 10 colpi quando mancano soltanto le ultime 18 buche.

Giornata da dimenticare per Stewart Cink. Il cinquantenne di Huntsville scivola in un nefasto +5 lasciando la prima posizione in cui stazionava dopo metà gara per assestarsi al 46° posto con -1. +5 di giornata anche per Ben Martin, che abbandona i sogni di gloria crollando al 64° posto. Risale invece Taylor Moore, che con ogni probabilità non riuscirà a difendere il successo della scorsa stagione. Il campione in carica è infatti 34° con lo score di -2. Vi ricordiamo infine che Francesco Molinari non ha superato il taglio del venerdì.