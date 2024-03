Golf: Keita Nakajima vince l’Hero Indian Open, Matteo Manassero chiude quinto

Prima vittoria in assoluto sul DP World Tour per Keita Nakajima. Il giapponese si prende tutto all’Hero Indian Open 2024, permettendosi, dopo giri in -7, -7 e -4, di far registrare anche un +1 come giro conclusivo per terminare a -17. Si tratta del secondo nipponico, dopo Rikuya Hoshino, a vincere sul circuito nel 2024, ed è il settimo in assoluto sull’ex tour europeo. Si porta al 13° posto nella Race to Dubai e, in aggiunta, entrerà nei primi 80 del ranking mondiale, aprendosi peraltro numerose porte tra Major e PGA Tour.

Alle sue spalle tris di risalite in classifica, con l’indiano Veer Ahlawat, lo svedese Sebastian Soderberg e l’americano Johannes Veerman che rimangono a quattro colpi di distanza (ma, a un certo punto, il divario era ancora più elevato). In particolare, per Soderberg e Veerman gran -5, mentre per Ahlawat è l’eagle alla 18 a portare gioia in lui e nel pubblico di casa.

Finisce quinto Matteo Manassero, con un -12 che, ad ogni modo, lo spedisce dritto nella top ten della Race to Dubai (è nono ad oggi). Insieme a lui i francesi Jeong-weon Ko e Romain Langasque e il malese Gavin Green. Giornata non facile per tutti e, particolarmente, per loro: +2 per Green e Langasque, +1 per Manassero e Ko. Nono a -11 il danese Jeff Winther, decimo a -10 il tedesco Yannik Paul.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Francesco Laporta accarezza la top ten fin quasi alla fine, ma viene tradito da due doppi bogey alla 16 e alla 17 e così finisce 26° a -5. 31° a -4, invece, Lorenzo Scalise (+2 di giornata per lui), 58° a +3 Edoardo Molinari.