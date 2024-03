Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (21 marzo): percorso, altimetria, tv. Probabile volata

Dopo tre giorni praticamente a tutta, con Tadej Pogacar protagonista assoluto (due vittorie ed un secondo posto), pronta una frazione probabilmente di calma piatta al Giro di Catalogna. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa di oggi, la quarta, con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00

PERCORSO QUARTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Dopo il super tappone di montagna, questa frazione potrebbe essere quella del relax. I velocisti presenti in gruppo hanno probabilmente l’unica loro chance in tutta la settimana. L’unico problema potrebbe essere il Port d’Ager (5,2 km al 5,5%, max 9%), ma a Lleida dovrebbe comunque essere volata, visto lo scollinamento a quasi 100 km dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Molti pochi i velocisti presenti in terra spagnola, sarà una chance importante dunque per le ruote veloci presenti. Partiamo dal transalpino Bryan Coquard (Cofidis), passando per Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost) fino ad arrivare ad Arne Marit (Intermarché – Wanty). Poi occhio anche al britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). In una giornata così Tadej Pogacar proverà comunque a gettarsi in volata?

CALENDARIO QUARTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Giovedì 21 marzo

Orario di partenza: 12.40

Orario di arrivo: 17.30 circa

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 9.50

Diretta testuale: OA Sport