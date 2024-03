Giro delle Fiandre femminile, Lotte Kopecky a caccia della tripletta. Longo Borghini guida le italiane

Il Giro delle Fiandre si è ormai aperto da vent’anni anche alle donne. Domenica, assieme alla gara maschile della Ronde, si svolgerà quasi in parallelo anche la corsa femminile: dalle 13.40 sarà dunque battaglia tra le migliori interpreti delle corse di un giorno.

163 chilometri da percorrere, gara sicuramente più breve rispetto alla controparte maschile, ma forse ancora più nervosa: sette i tratti in pavé da attraversare, dodici invece i muri da affrontare, con la doppietta Oude Kwaremont-Pateberg nel finale da percorrere con il coltello tra i denti, scollinando a poco più di tredici chilometri dal traguardo.

Lotte Kopecky vuole andare per la tripletta personale. La campionessa mondiale in carica della SD Worx ha nella corsa di casa uno dei suoi obiettivi stagionali: due anni fa riuscì ad avere la meglio in uno sprint a due su Annemiek Van Vleuten, lo scorso anno invece è riuscita ad involarsi da sola sull’Oude Kwaremont, liberandosi di Silvia Persico poi quarta al traguardo.

Ma le rivali ci sono. In primis Marianne Vos, fresca vincitrice dell’Attraverso le Fiandre per la vittoria numero 250 in carriera. Il parterre è poi ricco: Katarzyna Niewadoma, Demi Vollering come luogotenente di Kopecky. E poi tanta Italia: Elisa Longo Borghini capitana la Lidl-Trek e vuole far meglio del terzo posto dello scorso anno. Ci tenterà Vittoria Guazzini (FDJ Suez), socì come nuovamente Silvia Persico (UAE Team ADQ). Ci sarà da divertirsi.