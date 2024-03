Brilla il Tricolore al Giro delle Fiandre: Elisa Longo Borghini in trionfo tra le donne!

Una giornata da tregenda. A differenza dei colleghi uomini, il Giro delle Fiandre al femminile è stato costantemente bagnato dalla pioggia che non ha veramente risparmiato le atlete. Ad illuminare Oudenaarde è però la bandiera tricolore, quella portata sulle spalle da Elisa Longo Borghini: la campionessa d’Italia torna alla vittoria nella Ronde, a nove anni dalla prima volta, a cinque dall’ultimo successo del Bel Paese in Belgio.

Come detto, il maltempo ha fatto la differenza ed ha scombinato i piani di tante squadre, con ovviamente anche le cadute a fare la voce grossa. A terra in tante, con Marlen Reusser ad uscire nel peggiore dei modi. La corsa si è andata ad infiammare a circa cinquanta chilometri dal traguardo, con tutte le big a muoversi.

Si è andato a formare un drappello formato da Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), Letizia Paternoster (Liv-AlUla-Jayco), Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ), Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ) e Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) al comando, con all’inseguimento Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) e Demi Vollering (SD Worx-Protime) abili a riportarsi sotto in un secondo momento.

A provare a sorprendere tutti Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) che ha anticipato l’ultima accoppiata Kwaremont-Paterberg, mentre sull’ultimo muro di giornata si sono portate sulla neerlandese una scatenata Longo Borghini e la polacca Niewiadoma. Un terzetto importante che si è dato cambi regolari per andare verso il traguardo. Ottimo il gioco di squadra delle Lidl-Trek con una strepitosa Longo Borghini che in volata ha battuto proprio la polacca e la compagna di squadra. Quarta Marianne Vos, settima Silvia Persico, nona Letizia Paternoster, in una top-10 a grandi tinte azzurre.