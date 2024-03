Giro delle Fiandre 2024 oggi in tv: orari, percorso, altimetria. Chi fermerà Mathieu van der Poel?

È la domenica di Pasqua, è il giorno attesissimo della Ronde, il Giro delle Fiandre. Nonostante la vigilia sia stata un po’ rovinata dalla caduta alla Dwars di Wout van Aert, resta uno spettacolo unico in una corsa stupenda. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma, il percorso e i favoriti della seconda Classica Monumento della stagione.

PERCORSO GIRO DELLE FIANDRE 2024

270,8 i chilometri in programma con partenza da Anversa ed arrivo in quel di Oudenaarde. Primi cento chilometri completamente pianeggianti e senza insidie (anche se le strade del Belgio si sa che possono sempre creare problemi). Poi i primi due tratti in pavé che anticipano l’inizio dei muri: il primo ovviamente il Vecchio Kwaremont (2,2 km al 4% di pendenza media e 11,6% massima). Dai 150 chilometri dall’arrivo in poi sarà una successione di muri, il primo tratto decisivo dovrebbe essere ai 100 dall’arrivo con Molenberg, Marlbouroughstraat, Berendries e Valkenberg. Poi arriva la prima di due accoppiate Kwaremont e Paterberg (360 metri al 12,9% e 20,3% di massima). L’ultima invece arriverà a 16 e 13 chilometri dal traguardo, con gli ultimi 12, completamente pianeggianti, che porteranno all’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il favorito è uno ed è un gradino sopra tutti gli altri: Mathieu van der Poel. Nelle ultime quattro edizioni il campione del mondo in carica non è mai sceso dal secondo gradino del podio, incamerando due vittorie. L’unico che può provarci è Mads Pedersen (Lidl-Trek), che è già riuscito alla Gand-Wevelgem a beffare il neerlandese, ma è reduce anch’egli dalle botte ricevute nell’Attraverso le Fiandre. Gli altri possibili rivali? La Visma | Lease a Bike si affida a Matteo Jorgenson, apparso in formissima nelle ultime uscite. Nomi sempre da tenere d’occhio quelli di Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), Stefan Küng (Groupama – FDJ) e Tim Wellens (UAE Team Emirates). L’Italia spera in Alberto Bettiol, vincitore nel 2019.

CALENDARIO GIRO DELLE FIANDRE 2024

Domenica 31 marzo



Orario di partenza: 10.20

Orario d’arrivo: 16.30 circa

GIRO DELLE FIANDRE 2024: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle 9.45; Rai Sport dalle 9.50 alle 15.00 e poi Rai 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e Now TV dalle 9.45; Rai Play dalle 9.50

Diretta live testuale: OA Sport