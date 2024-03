Giro dei Paesi Baschi 2024: startlist e chi parteciperà. Che tris con Vingegaard, Roglic ed Evenepoel

Non solo classiche. Prosegue senza soste il calendario del World Tour che presenta un’altra breve corsa a tappe in Spagna: da lunedì appuntamento con il Giro dei Paesi Baschi. Una gara attesissima vista la startlist spaziale al via: c’è un tris di lusso con Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel che potranno scontrarsi e dare davvero grande spettacolo.

Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco dei partecipanti completo.

STARTLIST GIRO DEI PAESI BASCHI 2024

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

1 Jonas VINGEGAARD

2 Steven KRUIJSWIJK

3 Sepp KUSS

4 Bart LEMMEN

5 Johannes STAUNE-MITTET

6 Ben TULETT

7 Milan VADER

SOUDAL QUICK-STEP ✔

11 Remco EVENEPOEL

12 Gil GELDERS

13 James KNOX

14 Mikel LANDA

15 William Junior LECERT

16 Pieter SERRY

17 Louis VERVAEKE

MOVISTAR TEAM ✔

21 Alex ARANBURU

22 Jon BARRENETXEA

23 Davide FORMOLO

24 Ruben GUERREIRO

25 Gregor MÜHLBERGER

26 Nelson OLIVEIRA

27 Pelayo SÁNCHEZ

BORA – HANSGROHE ✔

31 Primož ROGLIČ

32 Emanuel BUCHMANN

33 Jai HINDLEY

34 Bob JUNGELS

35 Matteo SOBRERO

36 Roger ADRIA

37 Maximilian SCHACHMANN

EF EDUCATION – EASYPOST ✔

41 Esteban CHAVES

42 Jefferson CEPEDA

43 Markel BELOKI

44 Sean QUINN

45 Archie RYAN

46 James SHAW

47 Rigoberto URÁN

ARKEA-B&B HOTELS

51 Clément CHAMPOUSSIN

52 Thibault GUERNALEC

53 Simon GUGLIELMI

54 Anthony DELAPLACE

55 Laurens HUYS

56 Lukasz OWSIAN

57 Kévin VAUQUELIN

TEAM JAYCO ALULA

61 Simon Philip YATES

62 G Lawson CRADDOCK

63 Davide DE PRETTO

64 Lucas Walde HAMILTON

65 Juul Christopher JENSEN

66 Edward DUNBAR

67 Mauro SCHMID

LIDL-TREK ✔

71 Mattias SKJELMOSE

72 Andrea BAGIOLI

73 Julien BERNARD

74 Tao Geoghegan HART

75 Bauke MOLLEMA

76 Fabio FELLINE

77 Natnael TESFAZION

GROUPAMA – FDJ

81 David GAUDU

82 Kévin GENIETS

83 Lorenzo GERMANI

84 Romain GREGOIRE

85 Quentin PACHER

86 Rémy ROCHAS

COFIDIS

91 Ion IZAGUIRRE

92 Thomas CHAMPION

93 Simon GESCHKE

94 Gorka IZAGIRRE

95 Jonathan LASTRA

96 Axel MARIAULT

97 Harrison WOOD

UAE TEAM EMIRATES

101 Juan AYUSO

102 Igor ARRIETA

103 Jan CHRISTEN

104 Isaac DEL TORO

105 Brandon MCNULTY

106 Marc SOLER

107 Adam YATES

BAHRAIN VICTORIOUS

111 Pello BILBAO

112 Yukiya ARASHIRO

113 Nikias ARNDT

114 Santiago BUITRAGO

115 Johan PRICE-PEJTERSEN

116 Jasha SÜTTERLIN

117 Edoardo ZAMBANINI

INTERMARCHÉ – WANTY

121 Louis Du Bouisson MEINTJES

122 Vito BRAET

123 Alexy FAURE PROST

124 Tom PAQUOT

125 Simone PETILLI

126 Lorenzo ROTA

127 Rein TAARAMÄE

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

131 Samuele BATTISTELLA

132 Gleb BRUSSENSKIY

133 Igor CHZHAN

134 Gianmarco GAROFOLI

135 Harold LOPEZ

136 Ide SCHELLING

137 Santiago UMBA

TOTALENERGIES ✔

141 Mathieu BURGAUDEAU

142 Steff CRAS

143 Fabien DOUBEY

144 Jordan JEGAT

145 Alan JOUSSEAUME

146 Fabien GRELLIER

147 Alexis VUILLERMOZ

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

151 Warren BARGUIL

152 Patrick BEVIN

153 Romain COMBAUD

154 Gijs LEEMREIZE

155 Enzo LEIJNSE

156 Edgar Oscar ONLEY

157 Martijn TUSVELD

INEOS GRENADIERS ✔

161 Carlos RODRIGUEZ

162 Jonathan CASTROVIEJO

163 Omar FRAILE

164 Ethan HAYTER

165 Michal KWIATKOWSKI

166 Thomas PIDCOCK

167 Brandon RIVERA

EUSKALTEL-EUSKADI ✔

171 Enekoitz AZPARREN

172 Xabier BERASATEGI

173 Victor DE LA PARTE

174 James FOUCHE

175 Txomin JUARISTI

176 Gotzon MARTIN

177 Iker MINTEGI

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM ✔

181 Felix GALL

182 Bruno ARMIRAIL

183 Alex BAUDIN

184 Jaakko HÄNNINEN

185 Valentin RETAILLEAU

186 Paul LAPEIRA

187 Nans PETERS

EQUIPO KERN PHARMA ✔

191 Jon AGIRRE

192 Unai IRIBAR

193 Pablo CASTRILLO

194 Pau MIQUEL

195 Ibon RUIZ

196 Martí MÁRQUEZ

197 Ivan COBO

ALPECIN-DECEUNINCK

201 Nicola CONCI

202 Quinten HERMANS

203 Jimmy JANSSENS

204 Juri HOLLMANN

205 Jason OSBORNE

206 Stan VAN TRICHT

207 Luca VERGALLITO

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

211 Orluis AULAR

212 Sebastian BERWICK

213 Joseba LOPEZ

214 Joel NICOLAU

215 Eduard PRADES

216 Guillermo SILVA

217 Gorka SORARRAIN

BURGOS-BH

221 Ander OKAMIKA

222 Victor LANGELLOTTI

223 Jose DIAZ

224 Jesus EZQUERRA

225 Aaron GATE

226 Jambaljamts SAINBAYAR

227 Jetse BOL

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

231 Xabier AZPARREN

232 Matteo BADILATTI

233 Filippo CONCA

234 David DE LA CRUZ

235 Mark DONOVAN

236 Damien HOWSON

237 Joseph ROSSKOPF